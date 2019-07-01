Соглашение о долгосрочном сотрудничестве стран ОПЕК и не-ОПЕК может быть утверждено во вторник на встрече министров энергетики стран ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих.
Министр обороны Азербайджана посетит Беларусь
Иран не допустит участия своих спортсменов на Панармянских играх на оккупированных территориях Азербайджана – посольство в Баку
Сын президента Азербайджана уволился в запас после прохождения воинской службы
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В Одессе появится Азербайджанский парк
Минэкологии Азербайджана направит более $90,5 тыс. на мониторинг и оценку экологического вреда пластиковых отходов
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Минобороны Казахстана приступило к утилизации фрагментов боеприпасов в Арыси
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Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
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Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США