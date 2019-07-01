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СНГ 01.07.2019 18:15

Минобороны Казахстана приступило к утилизации фрагментов боеприпасов в Арыси

Министерство обороны Казахстана в понедельник приступило к уничтожению фрагментов снарядов на воинском складе в городе Арысь Туркестанской области, пострадавшем от детонации боеприпасов.

"Работы будут проводиться в будние дни с 9 утра до 18 вечера. Утилизацией фрагментов будут заниматься подразделения инженерных войск Вооруженных сил", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Фрагменты боеприпасов, не подлежащие транспортировке, будут уничтожены на территории арсенала, остальные фрагменты будут вывезены за 60 км севернее города Арысь и уничтожены на специально оборудованном полигоне "КазАрсенала", отмечается в сообщении.

В этой связи Минобороны предупреждает жителей Арыси, что "во время утилизации будут слышны хлопки, которые не представляют опасности для местного населения", и просит не поддаваться панике. "Приняты все необходимые меры безопасности при проведении этапов утилизации", - подчеркнули в ведомстве.

Утром 24 июня на складах войсковой части N44856, дислоцированной в городе Арысь, возник пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек. Согласно последним данным, в результате ЧС погибли трое, за медицинской помощью обратились более 400 человек. 28 июня жители Арыси начали возвращаться в свои дома.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АРЫСЬ, БОЕПРИПАСЫ, УТИЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]