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Дальнее зарубежье 01.07.2019 17:26

В Гонконге объявили высший уровень тревоги из-за выступлений демонстрантов

Городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного - высшего - уровня тревоги из-за продолжающихся протестов, сообщает в понедельник местное телевидение.

Уровень тревоги повышен после того, как толпы демонстрантов собрались у входа в здание администрации, пытаясь прорваться внутрь.

В администрации Гонконга осудили применение насилия со стороны протестующих.

"(Правительство - ИФ) решительно осуждает и глубоко сожалеет о насильственных действиях, совершенных некоторыми протестующими", - отмечается в документе.

"Полиция примет соответствующие меры по защите общественного порядка и безопасности", - подчеркнули в правительстве Гонконга.

Ранее сообщалось, что полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки против участников протестных выступлений.

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром в понедельник, демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации приурочены к исполняющейся годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю.

Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ТРЕВОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]