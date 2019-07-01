В Гонконге объявили высший уровень тревоги из-за выступлений демонстрантов

Городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного - высшего - уровня тревоги из-за продолжающихся протестов, сообщает в понедельник местное телевидение.
Уровень тревоги повышен после того, как толпы демонстрантов собрались у входа в здание администрации, пытаясь прорваться внутрь.
В администрации Гонконга осудили применение насилия со стороны протестующих.
"(Правительство - ИФ) решительно осуждает и глубоко сожалеет о насильственных действиях, совершенных некоторыми протестующими", - отмечается в документе.
"Полиция примет соответствующие меры по защите общественного порядка и безопасности", - подчеркнули в правительстве Гонконга.
Ранее сообщалось, что полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки против участников протестных выступлений.
Массовые демонстрации начались в Гонконге утром в понедельник, демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Демонстрации приурочены к исполняющейся годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю.
Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".
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