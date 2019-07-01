Военная прокуратура Киргизии проводит досудебную проверку в отношении экс-президента Атамбаева

Уголовное дело в отношении бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пока не возбуждено, военная прокуратура осуществляет досудебное производство, заявил старший прокурор управления генеральной прокуратуры Киргизии Азамат Бостунов.
В понедельник в эфире национального телеканала он сообщил, что обвинения, выдвинутые парламентом Киргизии в отношении Атамбаева и поддержанные генеральной прокуратурой, зарегистрированы в едином реестре преступлений и проступков по статье УК "Коррупция" и в настоящий момент проводится досудебное производство.
"Уголовное дело пока не возбуждено, проведение досудебного производства поручено военной прокуратуре", - сказал Бостунов.
Прокурор добавил, что следствие вправе вызвать Атамбаева на допрос, если это будет необходимо.
"После проведения указанных следственных действий можно будет говорить о возбуждении уголовного дела, привлечении в качестве подозреваемого", - сказал Бостунов.
Он отметил, что если в ходе досудебного производства "вина экс-президента будет доказана, то следователь ходатайствует перед прокурором о вынесении уведомления о подозрении в отношении должностного лица".
"И далее прокурор, изучив материал, в случае наличия достаточных доказательств, выносит уведомление о подозрении в совершении преступления, либо может отказать в этом и вернуть материалы для дополнительного досудебного производства", - уточнил Бостунов.
27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Атамбаева за действия на посту главы государства, в которых генеральная прокуратура страны нашла признаки коррупции. Атамбаев проверяется на причастность к незаконному обогащению, незаконному завладению земельным участком, причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.
Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.
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