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СНГ 01.07.2019 18:46

Военная прокуратура Киргизии проводит досудебную проверку в отношении экс-президента Атамбаева

Уголовное дело в отношении бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пока не возбуждено, военная прокуратура осуществляет досудебное производство, заявил старший прокурор управления генеральной прокуратуры Киргизии Азамат Бостунов.

В понедельник в эфире национального телеканала он сообщил, что обвинения, выдвинутые парламентом Киргизии в отношении Атамбаева и поддержанные генеральной прокуратурой, зарегистрированы в едином реестре преступлений и проступков по статье УК "Коррупция" и в настоящий момент проводится досудебное производство.

"Уголовное дело пока не возбуждено, проведение досудебного производства поручено военной прокуратуре", - сказал Бостунов.

Прокурор добавил, что следствие вправе вызвать Атамбаева на допрос, если это будет необходимо.

"После проведения указанных следственных действий можно будет говорить о возбуждении уголовного дела, привлечении в качестве подозреваемого", - сказал Бостунов.

Он отметил, что если в ходе досудебного производства "вина экс-президента будет доказана, то следователь ходатайствует перед прокурором о вынесении уведомления о подозрении в отношении должностного лица".

"И далее прокурор, изучив материал, в случае наличия достаточных доказательств, выносит уведомление о подозрении в совершении преступления, либо может отказать в этом и вернуть материалы для дополнительного досудебного производства", - уточнил Бостунов.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Атамбаева за действия на посту главы государства, в которых генеральная прокуратура страны нашла признаки коррупции. Атамбаев проверяется на причастность к незаконному обогащению, незаконному завладению земельным участком, причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРОКУРАТУРА, АТАМБАЕВ, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]