Протестующие в Гонконге смогли прорваться в законодательное собрание - ТВ

Участники акций протеста в Гонконге в понедельник смогли ворваться в здание местного законодательного собрания, сообщает телеканал CNN.
CNN отмечает, что сотрудники полиции по борьбе с беспорядками временно отступили от входа в здание, однако не оставили позиции внутри него.
В то же время многие демонстранты заявляли CNN, что не знают, какие дальнейшие действия они предпримут, когда окажутся в законодательном собрании.
Ранее городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного - высшего - уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.
Массовые демонстрации начались в Гонконге утром в понедельник, демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю. Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".
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