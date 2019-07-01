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Дальнее зарубежье 01.07.2019 17:48

Протестующие в Гонконге смогли прорваться в законодательное собрание - ТВ

Участники акций протеста в Гонконге в понедельник смогли ворваться в здание местного законодательного собрания, сообщает телеканал CNN.

CNN отмечает, что сотрудники полиции по борьбе с беспорядками временно отступили от входа в здание, однако не оставили позиции внутри него.

В то же время многие демонстранты заявляли CNN, что не знают, какие дальнейшие действия они предпримут, когда окажутся в законодательном собрании.

Ранее городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного - высшего - уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром в понедельник, демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю. Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]