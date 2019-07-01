Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль

Президент России Владимир Путин 4 июля посетит Италию с официальным визитом, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
"Запланированы его переговоры с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте", - говорится в сообщении.
"Имеется в виду обсудить ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы", - отметили в прессс-службе.
Предполагается совместное участие В.Путина и Дж.Конте в заседании российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.
Президент РФ также посетит Ватикан для встречи с папой римским Франциском, добавили в пресс-службе.
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