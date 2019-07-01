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01.07.2019 17:19

Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль

Президент России Владимир Путин 4 июля посетит Италию с официальным визитом, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Запланированы его переговоры с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте", - говорится в сообщении.

"Имеется в виду обсудить ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы", - отметили в прессс-службе.

Предполагается совместное участие В.Путина и Дж.Конте в заседании российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.

Президент РФ также посетит Ватикан для встречи с папой римским Франциском, добавили в пресс-службе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИТАЛИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]