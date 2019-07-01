Соглашение ОПЕК+ правильнее продлить до марта, но если рынок сбалансируется - в декабре уменьшить сокращения

Соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи нефти правильнее всего продлить на 9 месяцев до конца марта 2020 года, сообщил журналистам глава министерства энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

Однако, если рынок сбалансируется раньше этого срока, то можно будет снизить объем сокращений, добавил он. "Мы будем гибкими со сроками продления сделки, если запасы сбалансируются к декабрю, то можно сделать с меньшим сокращением", - сказал он.

"Но правильней - держать до марта", - отметил министр.

По его словам, некоторые члены ОПЕК продолжают настаивать на продлении соглашения лишь на шесть месяцев.

Фалих подчеркнул, что в июле добыча нефти в Саудовской Аравии будет почти на том же уровне, что и за предыдущие месяцы - то есть значительно ниже 10 млн баррелей в сутки. При этом министр отметил, что для Саудовской Аравии доля на рынке не является главным приоритетом.