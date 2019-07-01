Соглашение ОПЕК+ правильнее продлить до марта, но если рынок сбалансируется - в декабре уменьшить сокращения

Соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи нефти правильнее всего продлить на 9 месяцев до конца марта 2020 года, сообщил журналистам глава министерства энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих.
Однако, если рынок сбалансируется раньше этого срока, то можно будет снизить объем сокращений, добавил он. "Мы будем гибкими со сроками продления сделки, если запасы сбалансируются к декабрю, то можно сделать с меньшим сокращением", - сказал он.
"Но правильней - держать до марта", - отметил министр.
По его словам, некоторые члены ОПЕК продолжают настаивать на продлении соглашения лишь на шесть месяцев.
Фалих подчеркнул, что в июле добыча нефти в Саудовской Аравии будет почти на том же уровне, что и за предыдущие месяцы - то есть значительно ниже 10 млн баррелей в сутки. При этом министр отметил, что для Саудовской Аравии доля на рынке не является главным приоритетом.
Министр обороны Азербайджана посетит Беларусь
Иран не допустит участия своих спортсменов на Панармянских играх на оккупированных территориях Азербайджана – посольство в Баку
Сын президента Азербайджана уволился в запас после прохождения воинской службы
Чартерные перевозчики c 3 июля увеличивают топливный сбор на рейсах в Турцию
В Одессе появится Азербайджанский парк
Минэкологии Азербайджана направит более $90,5 тыс. на мониторинг и оценку экологического вреда пластиковых отходов
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ИВ Геранбоя отбирает подрядчика на строительство жилого дома
ИВ Гянджи направит около 6 млн манатов на закупку машин и механизмов для коммунального хозяйства
Минобороны Казахстана приступило к утилизации фрагментов боеприпасов в Арыси
Израильские источники сообщают о завершении развертывания ЗРС С-300 в Сирии
Самолет с поврежденным шасси успешно приземлился в аэропорту Тель-Авива
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США