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Туризм 01.07.2019 17:30

Чартерные перевозчики c 3 июля увеличивают топливный сбор на рейсах в Турцию

Чартерные перевозчики с 3 июля увеличивают топливный сбор на рейсах в Турцию до 40 евро, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Крупные туроператоры разослали своим агентствам сообщения о том, что с 3 июля чартерные авиакомпании повышают размер топливного сбора на полеты в Турцию. Размер сбора для новых бронирований составит 40 евро", - сообщили в АТОР.

По данным ассоциации, размер сервисного сбора с 35 евро до 40 евро увеличат AZUR air, Nordwind, Pegas Fly, Iraero и Red Wings. Royal Flight и "Уральские авиалинии". А в компаниях Onur Air, Pegasus Airlines, Atlas Global размер сервисного сбора подрастет с 40 евро до 45 евро.

"Агентства спокойно восприняли информацию о повышении топливного сбора. Стоимость отдыха немного подрастет, но суммы даже на семью настолько незначительны, что не будут играть решающую роль при принятии решении о поездке", - добавили в ассоциации.

"Аэрофлот" на прошлой неделе объявил о повышении топливного сбора для рейсов внутри РФ и СНГ. С 1 июля сбор на внутренних рейсах повышен на 235 рублей, до 2,7 тыс. рублей, для перелетов между Москвой/Петербургом и странами СНГ - на 5 евро, до 15 евро соответственно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЧАРТЕРЫ, СБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]