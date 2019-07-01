Чартерные перевозчики c 3 июля увеличивают топливный сбор на рейсах в Турцию

Чартерные перевозчики с 3 июля увеличивают топливный сбор на рейсах в Турцию до 40 евро, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Крупные туроператоры разослали своим агентствам сообщения о том, что с 3 июля чартерные авиакомпании повышают размер топливного сбора на полеты в Турцию. Размер сбора для новых бронирований составит 40 евро", - сообщили в АТОР.
По данным ассоциации, размер сервисного сбора с 35 евро до 40 евро увеличат AZUR air, Nordwind, Pegas Fly, Iraero и Red Wings. Royal Flight и "Уральские авиалинии". А в компаниях Onur Air, Pegasus Airlines, Atlas Global размер сервисного сбора подрастет с 40 евро до 45 евро.
"Агентства спокойно восприняли информацию о повышении топливного сбора. Стоимость отдыха немного подрастет, но суммы даже на семью настолько незначительны, что не будут играть решающую роль при принятии решении о поездке", - добавили в ассоциации.
"Аэрофлот" на прошлой неделе объявил о повышении топливного сбора для рейсов внутри РФ и СНГ. С 1 июля сбор на внутренних рейсах повышен на 235 рублей, до 2,7 тыс. рублей, для перелетов между Москвой/Петербургом и странами СНГ - на 5 евро, до 15 евро соответственно.
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