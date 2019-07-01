В аэропорту Бен-Гурион готовятся к экстренной посадке самолета более чем со 150 пассажирами на борту - СМИ

Израильский аэропорт имени Бен-Гуриона готовится принять самолет авиакомпании Electra Air, у которого оказалось повреждено шасси, сообщает в понедельник газета "Таймс оф Израэл".

На борту Boeing 737 , направляющегося из Кельна, находятся 152 пассажира.

Ожидается, что самолет приземлится в ближайшее время. В аэропорт, где объявлен наивысший уровень чрезвычайной ситуации, уже направили более 100 машин скорой помощи.