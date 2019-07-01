Иран не допустит участия своих спортсменов на Панармянских играх на оккупированных территориях Азербайджана – посольство в Баку

Официальный Тегеран опровергает информацию об участии своих спортсменов на Панармянских играх, проводимых на оккупированных территориях Азербайджана, отмечается в заявлении, распространенном посольством Ирана в Баку.
«Соответствующие органы Ирана не подтвердили данную информацию и не поддерживают подобные шаги. Если такой факт есть, то он является незаконным, и на него не было получено разрешение государства. Возможно, что такой шаг был совершен в индивидуальном порядке», - отмечается в сообщении посольства.
«Учитывая дружественные отношения между двумя странами, посольство Ирана сделает все от него зависящее, чтобы не допустить участие иранских спортсменов на этих играх в индивидуальном порядке», - отмечает посольство.
Ранее армянские СМИ распространили информацию об участии иранских спортсменов на Панармянских играх 2019 года, которые пройдут 5-17 августа на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.
По заявлению армянских СМИ из Ирана уже подано 245 заявок: 36 из Тебриза, 39 -Исфахана и Шахиншахра, около 170 - из Тегерана.
Б.Рустамбеков
Кеведо: нефтяной рынок не должен быть инструментом нападения на экономику суверенных государств
Убыток Азерэнержи в 2018г превысил $180 млн
Чартерные перевозчики c 3 июля увеличивают топливный сбор на рейсах в Турцию
В Одессе появится Азербайджанский парк
Минэкологии Азербайджана направит более $90,5 тыс. на мониторинг и оценку экологического вреда пластиковых отходов
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ИВ Геранбоя отбирает подрядчика на строительство жилого дома
ИВ Гянджи направит около 6 млн манатов на закупку машин и механизмов для коммунального хозяйства
Минобороны Казахстана приступило к утилизации фрагментов боеприпасов в Арыси
Израильские источники сообщают о завершении развертывания ЗРС С-300 в Сирии
Самолет с поврежденным шасси успешно приземлился в аэропорту Тель-Авива
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США