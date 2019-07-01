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Карабахский конфликт 01.07.2019 17:31

Иран не допустит участия своих спортсменов на Панармянских играх на оккупированных территориях Азербайджана – посольство в Баку

Официальный Тегеран опровергает информацию об участии своих спортсменов на Панармянских играх, проводимых на оккупированных территориях Азербайджана, отмечается в заявлении, распространенном посольством Ирана в Баку.

«Соответствующие органы Ирана не подтвердили данную информацию и не поддерживают подобные шаги. Если такой факт есть, то он является незаконным, и на него не было получено разрешение государства. Возможно, что такой шаг был совершен в индивидуальном порядке», - отмечается в сообщении посольства.

«Учитывая дружественные отношения между двумя странами, посольство Ирана сделает все от него зависящее, чтобы не допустить участие иранских спортсменов на этих играх в индивидуальном порядке», - отмечает посольство.

Ранее армянские СМИ распространили информацию об участии иранских спортсменов на Панармянских играх 2019 года, которые пройдут 5-17 августа на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

По заявлению армянских СМИ из Ирана уже подано 245 заявок: 36 из Тебриза, 39 -Исфахана и Шахиншахра, около 170 - из Тегерана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]