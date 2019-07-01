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ТЭК 01.07.2019 17:39

МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном разрешенного СВПД лимита в 300 кг низкообогащенного урана - СМИ

Международное агентство по атомной энергии в понедельник подтвердило, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает Press TV.

"Запасы Ирана низкообогащенного урана превысили лимит, предусмотренный иранским ядерным соглашением", - заявили в МАГАТЭ.

В понедельник агентство "Фарс" со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный СВПД. Позднее это подтвердил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и вернуться к модернизации тяжеловодного реактора в Араке.

Иранская сторона заявляла, что превысит объем разрешенного для хранения в стране низкообогащенного урана в 300 кг 27 июня, однако в тот день такого объявления не последовало.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, УРАН, ЛИМИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]