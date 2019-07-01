МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном разрешенного СВПД лимита в 300 кг низкообогащенного урана - СМИ

Международное агентство по атомной энергии в понедельник подтвердило, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает Press TV.
"Запасы Ирана низкообогащенного урана превысили лимит, предусмотренный иранским ядерным соглашением", - заявили в МАГАТЭ.
В понедельник агентство "Фарс" со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный СВПД. Позднее это подтвердил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и вернуться к модернизации тяжеловодного реактора в Араке.
Иранская сторона заявляла, что превысит объем разрешенного для хранения в стране низкообогащенного урана в 300 кг 27 июня, однако в тот день такого объявления не последовало.
Министр обороны Азербайджана посетит Беларусь
Иран не допустит участия своих спортсменов на Панармянских играх на оккупированных территориях Азербайджана – посольство в Баку
Сын президента Азербайджана уволился в запас после прохождения воинской службы
Чартерные перевозчики c 3 июля увеличивают топливный сбор на рейсах в Турцию
В Одессе появится Азербайджанский парк
Минэкологии Азербайджана направит более $90,5 тыс. на мониторинг и оценку экологического вреда пластиковых отходов
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ИВ Геранбоя отбирает подрядчика на строительство жилого дома
ИВ Гянджи направит около 6 млн манатов на закупку машин и механизмов для коммунального хозяйства
Минобороны Казахстана приступило к утилизации фрагментов боеприпасов в Арыси
Израильские источники сообщают о завершении развертывания ЗРС С-300 в Сирии
Самолет с поврежденным шасси успешно приземлился в аэропорту Тель-Авива
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США