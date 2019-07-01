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Дальнее зарубежье 01.07.2019 19:32

Бывший мэр Риги Ушаков стал подозреваемым по делу о коррупции при закупках

Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков стал подозреваемым по уголовному делу о закупках ООО "Ригас сатиксме", сообщили в понедельник агентству BNS в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Также в бюро заявили, что в ходе обыска рабочего кабинета Ушакова был изъят предмет, который признан устройством стратегического значения.

Более подробной информации об изъятом предмете в бюро не дали, но сам Ушаков написал в "Фейсбуке", что это было "самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков".

"Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон", - сообщил Ушаков, отметив, что его обнаружение в кабинете вызвало "немало удивления".

В соответствии с законом об обороте товаров стратегического значения (ст. 237.1 УК Латвии), физическим лицам запрещено их приобретать, хранить и использовать.

Уголовный процесс, по которому Ушаков проходит подозреваемым, касается нецелевого расходования средств компании "Ригас сатиксме", а также неисполнении обязанностей по контролю ее закупок.

"Ригас сатиксме" и её структуры отвечают за весь общественный транспорт в Риге, все маршрутки и почти все парковки в городе.

В рамках дела расследуется взяточничество должностных лиц и легализация преступно нажитых средств.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ, ДЕПУТАТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]