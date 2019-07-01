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Дальнее зарубежье 01.07.2019 17:52

Самолет с поврежденным шасси успешно приземлился в аэропорту Тель-Авива

Самолет авиакомпании Electra Air, выполнявший пассажирский рейс из Кельна в Тель-Авив, успешно сел с поврежденным шасси в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона, сообщает в понедельник газета Times of Israel.

Перед посадкой аварийного рейса со 152 пассажирами на борту аэропорт Тель-Авива приостановил прием и отправку самолетов. Никто из пассажиров и экипажа при посадке не пострадал.

Ранее в понедельник экипаж сообщил о неполадках с шасси у самолета Boeing 737. В аэропорт Бен-Гуриона для приема аварийного рейса направили порядка 100 автомобилей скорой помощи.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, САМОЛЕТ, ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]