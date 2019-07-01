Самолет с поврежденным шасси успешно приземлился в аэропорту Тель-Авива

Самолет авиакомпании Electra Air, выполнявший пассажирский рейс из Кельна в Тель-Авив, успешно сел с поврежденным шасси в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона, сообщает в понедельник газета Times of Israel.

Перед посадкой аварийного рейса со 152 пассажирами на борту аэропорт Тель-Авива приостановил прием и отправку самолетов. Никто из пассажиров и экипажа при посадке не пострадал.

Ранее в понедельник экипаж сообщил о неполадках с шасси у самолета Boeing 737. В аэропорт Бен-Гуриона для приема аварийного рейса направили порядка 100 автомобилей скорой помощи.