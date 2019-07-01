Убыток Азерэнержи в 2018г превысил $180 млн

Чистый убыток ОАО «Азерэнержи» (госмонополист по производству электроэнергии) за 2018 год составил 307,335 млн манатов ($180,8 млн), что на 49,1% ниже показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Доходы общества в 2018 году составили 1 млрд 48,026 млн манатов (рост на 3,4%). При этом доходы Азерэнержи от продажи электроэнергии составили 1 млрд 45,47 млн манатов (рост на 3,5%).

Чистый доход Азерэнержи от переоценки валютных средств в 2018 году составил 14,216 млн манатов против убытка в 2017 году в размере 15,818 млн манатов, доходы от списания кредитных задолженностей и кредитов – 84,84 млн манатов против 137 тыс. манатов в 2017 году.

Доналоговый убыток общества по итогам 2018 года составил 59,168 млн манатов (спад в 8,8 раза). Налоговые выплаты в госбюджет со стороны общества в 2018 году составили 245,088 млн манатов (рост в 3,1 раза).

Активы Азерэнержи увеличились в 2018 году на 1,6% - до 3 млрд 713,924 млн манатов. При этом долгосрочные активы общества сократились на 1,5% - до 2 млрд 959,386 млн манатов, краткосрочные - увеличились на 16,3% - до 754,538 млн манатов.

Собственный капитал «Азерэнержи» в 2018 году увеличился на 16,3% - до 1 млрд 186,084 млн манатов, уставный капитал - 1 млрд 760,495 млн манатов (не изменился).

Обязательства общества в 2018 году сократились на 4% - до 2 млрд 527,84 млн манатов. При этом долгосрочные обязательства общества составили 1 млрд 481,015 млн манатов (спад на 16,7%), краткосрочные обязательства – 1 млрд 46,825 млн манатов (рост на 22,5%).

Денежные средства общества, направленные в 2018 году на инвестиционную деятельность, увеличились в 2,4 раза, до 359,045 млн манатов.

Н.Аббасова