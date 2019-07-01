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Финансы 01.07.2019 20:20

Fitch подтвердило суверенный рейтинг Белоруссии "В" со "стабильным" прогнозом

Рейтинговое агентство Fitch Ratings 28 июня подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B" с прогнозом "стабильный", говорится в сообщении Fitch.

Агентство также подтвердило рейтинг еврооблигаций страны на уровне "B".

"Агентство отметило снижение уровня государственного долга, сокращение инфляции, рост золотовалютных резервов, а также безукоризненную историю погашения задолженности суверена", - говорится в сообщении Минфина страны.

Как сообщалось, в январе 2018 года Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Белоруссии в иностранной и национальной валюте до уровня "B" с "B-" с прогнозом "стабильный".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РЕЙТИНГ, FITCH


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]