Рейтинговое агентство Fitch Ratings 28 июня подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B" с прогнозом "стабильный", говорится в сообщении Fitch.

Агентство также подтвердило рейтинг еврооблигаций страны на уровне "B".

"Агентство отметило снижение уровня государственного долга, сокращение инфляции, рост золотовалютных резервов, а также безукоризненную историю погашения задолженности суверена", - говорится в сообщении Минфина страны.

Как сообщалось, в январе 2018 года Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Белоруссии в иностранной и национальной валюте до уровня "B" с "B-" с прогнозом "стабильный".