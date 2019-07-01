Кеведо: нефтяной рынок не должен быть инструментом нападения на экономику суверенных государств

Венесуэла выступает против использования нефтяного рынка в качестве инструмента для нападения на экономику суверенных государств, что непосредственно влияет на благосостояние и развитие людей, заявил министр нефти Венесуэлы, президент ОПЕК Мануэль Кеведо на заседании организации.

"Это, несомненно, несправедливо, незаконно и аморально, особенно если тот, кто осуществляет это, делает это, стремясь установить господство", - сказал он.