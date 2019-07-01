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ТЭК 01.07.2019 18:14

Кеведо: нефтяной рынок не должен быть инструментом нападения на экономику суверенных государств

Венесуэла выступает против использования нефтяного рынка в качестве инструмента для нападения на экономику суверенных государств, что непосредственно влияет на благосостояние и развитие людей, заявил министр нефти Венесуэлы, президент ОПЕК Мануэль Кеведо на заседании организации.

"Это, несомненно, несправедливо, незаконно и аморально, особенно если тот, кто осуществляет это, делает это, стремясь установить господство", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]