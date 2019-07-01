Содокладчик ПАСЕ на текущей неделе посетит Баку для оценки выполнения Азербайджаном обязательств перед СЕ

Содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннах (Stefan Schennach) посетит 4-6 июля Баку.
«4-6 июля Шеннах посетит Азербайджан для дальнейшей оценки выполнения страной своих обязательств перед Советом Европы (СЕ)», - отмечается в сообщении Совета Европы.
Н.Аббасова
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