Содокладчик ПАСЕ на текущей неделе посетит Баку для оценки выполнения Азербайджаном обязательств перед СЕ

Содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннах (Stefan Schennach) посетит 4-6 июля Баку.

«4-6 июля Шеннах посетит Азербайджан для дальнейшей оценки выполнения страной своих обязательств перед Советом Европы (СЕ)», - отмечается в сообщении Совета Европы.

Н.Аббасова