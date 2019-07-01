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Внешняя политика 01.07.2019 18:36

Содокладчик ПАСЕ на текущей неделе посетит Баку для оценки выполнения Азербайджаном обязательств перед СЕ

Содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннах (Stefan Schennach) посетит 4-6 июля Баку.

«4-6 июля Шеннах посетит Азербайджан для дальнейшей оценки выполнения страной своих обязательств перед Советом Европы (СЕ)», - отмечается в сообщении Совета Европы.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПАСЕ, СОДОКЛАДЧИК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]