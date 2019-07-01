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Инфраструктура и тендеры 01.07.2019 18:40

ФСРВП направит около 25 млн манатов на строительство жилых домов и инфраструктуры для семей вынужденных переселенцев в Уджарском районе

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит 24 млн 921,303 тыс. манатов на строительство жилых домов и создание инфраструктуры в новом жилом квартале в Уджарском районе для 250 семей вынужденных переселенцев.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ОАО «Bakelektro» подписан контракт на строительство внутренней и внешней электросети. Сумма контракта - 2 млн 210, 304 тыс. манатов.

С ООО «İnsaatcı 3» подписан контракт на строительство жилого 5-этажного дома №3 на 45 квартир (Сумма - 2 млн 599,867 тыс. манатов), с ОАО «Инвестиционная корпорация Akkord Sənaye Tikinti» - на строительство жилого 5-этажного дома №6 на 45 квартир (сумма - 1 млн 400,793 тыс. манатов), с ООО «M.Nazimoglu» - на строительство жилого 5-этажного дома №2 на 45 квартир (сумма - 2 млн 601,727 тыс. манатов), с производственно-промышленной компанией «Proqress» - на строительство жилого 5-этажного дома №4 на 45 квартир (сумма - 2 млн 601,7083 тыс. манатов), с ОАО «Rabiteinsaat» - на строительство жилого 5-этажного дома №1 на 45 квартир (сумма - 2 млн 615,634 тыс. манатов), ООО «Tunel-Metro Insaat» - на строительство жилого 5-этажного дома №5 на 45 квартир (сумма - 2 млн 600,342 тыс. манатов).

Кроме того, с ООО «Azеri Servis ltd» заключен контракт на проведение благоустроительных работ и строительство дорог в новом жилом квартале (стоимость -1 млн 35,988 тыс. манатов), с ООО «Azertikinti-M» - на строительство центрального клуба и административного здания (сумма - 515,829 тыс. манатов), с компанией «Sems-95» - на строительство детского сада на 100 мест (сумма – 1 млн 667 тыс. манатов), с ООО «Minera» - на строительство школы на 220 мест (сумма – 2 млн 800,113 тыс. манатов), с ООО «Tunel-Metro Insaat» - на создание газораспределительной сети (сумма – 267,593 тыс. манатов), с ООО «Azеrsutеchizattikinti» - на строительство системы водоснабжения, канализации и орошения (сумма - 2 млн 5,026 тыс. манатов).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ФСРВП, ДОМА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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