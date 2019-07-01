ФСРВП направит около 25 млн манатов на строительство жилых домов и инфраструктуры для семей вынужденных переселенцев в Уджарском районе

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит 24 млн 921,303 тыс. манатов на строительство жилых домов и создание инфраструктуры в новом жилом квартале в Уджарском районе для 250 семей вынужденных переселенцев.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ОАО «Bakelektro» подписан контракт на строительство внутренней и внешней электросети. Сумма контракта - 2 млн 210, 304 тыс. манатов.
С ООО «İnsaatcı 3» подписан контракт на строительство жилого 5-этажного дома №3 на 45 квартир (Сумма - 2 млн 599,867 тыс. манатов), с ОАО «Инвестиционная корпорация Akkord Sənaye Tikinti» - на строительство жилого 5-этажного дома №6 на 45 квартир (сумма - 1 млн 400,793 тыс. манатов), с ООО «M.Nazimoglu» - на строительство жилого 5-этажного дома №2 на 45 квартир (сумма - 2 млн 601,727 тыс. манатов), с производственно-промышленной компанией «Proqress» - на строительство жилого 5-этажного дома №4 на 45 квартир (сумма - 2 млн 601,7083 тыс. манатов), с ОАО «Rabiteinsaat» - на строительство жилого 5-этажного дома №1 на 45 квартир (сумма - 2 млн 615,634 тыс. манатов), ООО «Tunel-Metro Insaat» - на строительство жилого 5-этажного дома №5 на 45 квартир (сумма - 2 млн 600,342 тыс. манатов).
Кроме того, с ООО «Azеri Servis ltd» заключен контракт на проведение благоустроительных работ и строительство дорог в новом жилом квартале (стоимость -1 млн 35,988 тыс. манатов), с ООО «Azertikinti-M» - на строительство центрального клуба и административного здания (сумма - 515,829 тыс. манатов), с компанией «Sems-95» - на строительство детского сада на 100 мест (сумма – 1 млн 667 тыс. манатов), с ООО «Minera» - на строительство школы на 220 мест (сумма – 2 млн 800,113 тыс. манатов), с ООО «Tunel-Metro Insaat» - на создание газораспределительной сети (сумма – 267,593 тыс. манатов), с ООО «Azеrsutеchizattikinti» - на строительство системы водоснабжения, канализации и орошения (сумма - 2 млн 5,026 тыс. манатов).
Б.Рустамбеков
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