Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9293 RUR   0.027 GBR   2.1592 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.47 -0.96 Brent 66.55 0.00

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.07.2019 19:15

ОПЕК откладывает ратификацию долгосрочной Хартии о сотрудничестве с другими производителями

ОПЕК отложила ратификацию Хартии долгосрочного сотрудничества с производителями, не входящими в организацию, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегата в Вене.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ близка к завершению работы над уставом для долгосрочной кооперации.

Министр энергетики РФ Александр Новак пояснял, что после принятия Хартии сотрудничества между нефтедобывающими странами по сути во взаимоотношениях стран ОПЕК и не-ОПЕК ничего не поменяется. "Там будет прописан некий механизм взаимодействия: как мы будем собираться, обсуждать и принимать совместные меморандумы и резолюции. Присоединение идет на добровольной основе: присоединились, договорились - работаем, кто не договорился, не присоединился, тот может не участвовать в сделке. Это такая общественная неформальная организация",- говорил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОПЕК, ХАРТИЯ, ПЕРЕНОС


Похожие новости


Хартия ОПЕК+ может быть подписана в мае-июне - Новак Отдельной организации ОПЕК+ не будет, все ограничится добровольной Хартией - Новак Страны ОПЕК+ планируют подписать хартию о взаимодействии в I квартале, а планировали еще в этом году

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]