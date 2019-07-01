ОПЕК откладывает ратификацию долгосрочной Хартии о сотрудничестве с другими производителями

ОПЕК отложила ратификацию Хартии долгосрочного сотрудничества с производителями, не входящими в организацию, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегата в Вене.
Ранее сообщалось, что ОПЕК+ близка к завершению работы над уставом для долгосрочной кооперации.
Министр энергетики РФ Александр Новак пояснял, что после принятия Хартии сотрудничества между нефтедобывающими странами по сути во взаимоотношениях стран ОПЕК и не-ОПЕК ничего не поменяется. "Там будет прописан некий механизм взаимодействия: как мы будем собираться, обсуждать и принимать совместные меморандумы и резолюции. Присоединение идет на добровольной основе: присоединились, договорились - работаем, кто не договорился, не присоединился, тот может не участвовать в сделке. Это такая общественная неформальная организация",- говорил он.
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