ОПЕК согласовала продление ограничений добычи еще на девять месяцев

Министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить ограничения добычи нефти еще на девять месяцев, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов заседания.

Решение еще должно быть ратифицировано странами не-ОПЕК в среду, но некоторые из них, прежде всего Россия, уже дали свое согласие.