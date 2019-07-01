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ТЭК 01.07.2019 19:30

Токаев сообщил о поддержке Казахстаном инициативы о продлении соглашения ОПЕК+ до конца года

Казахстан поддерживает инициативу Саудовской Аравии о продлении соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

"Касым-Жомарт Токаев сообщил собеседнику о поддержке Казахстаном саудовской инициативы по продлению до конца 2019 года срока действия соглашения ОПЕК+, которое предусматривает сокращение объемов добычи нефти в ключевых странах-производителях углеводородов", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента, распространенном в понедельник.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]