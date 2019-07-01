Токаев сообщил о поддержке Казахстаном инициативы о продлении соглашения ОПЕК+ до конца года

Казахстан поддерживает инициативу Саудовской Аравии о продлении соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

"Касым-Жомарт Токаев сообщил собеседнику о поддержке Казахстаном саудовской инициативы по продлению до конца 2019 года срока действия соглашения ОПЕК+, которое предусматривает сокращение объемов добычи нефти в ключевых странах-производителях углеводородов", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента, распространенном в понедельник.