Россия заинтересована в равноправном участии Ирана на нефтяном рынке - Новак

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в ходе встречи в Вене обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия стран, в том числе реализацию приоритетных инвестпроектов в отраслях ТЭК.

Кроме того, в рамках переговоров было затронуто сотрудничество России и Ирана в рамках соглашения ОПЕК+, шла речь и о ситуации на мировых рынках нефти, сообщает российское министерство.

"Несмотря на непростую политическую обстановку на мировой арене, интенсивное российско-иранское взаимодействие наблюдается на всех уровнях. Мы заинтересованы в том, чтобы Иран как один из крупнейших мировых поставщиков энергоресурсов оставался равноправным участником рынка", - приводятся в сообщении слова Новака.