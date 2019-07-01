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ТЭК 01.07.2019 19:45

Россия заинтересована в равноправном участии Ирана на нефтяном рынке - Новак

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в ходе встречи в Вене обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия стран, в том числе реализацию приоритетных инвестпроектов в отраслях ТЭК.

Кроме того, в рамках переговоров было затронуто сотрудничество России и Ирана в рамках соглашения ОПЕК+, шла речь и о ситуации на мировых рынках нефти, сообщает российское министерство.

"Несмотря на непростую политическую обстановку на мировой арене, интенсивное российско-иранское взаимодействие наблюдается на всех уровнях. Мы заинтересованы в том, чтобы Иран как один из крупнейших мировых поставщиков энергоресурсов оставался равноправным участником рынка", - приводятся в сообщении слова Новака.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, НЕФТЬ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]