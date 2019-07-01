Нефть продолжает рост на новостях о сделке ОПЕК+, Brent - $65,82 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в ходе вечерних торгов в понедельник, основную поддержку рынку оказывают новости об ограничении добычи ОПЕК.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 составляет $65,82 за баррель, что на $1,08 (1,67%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,16 (1,98%) - до $59,64 за баррель.
Министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить ограничения добычи нефти еще на девять месяцев, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов заседания.
Решение еще должно быть ратифицировано странами не-ОПЕК в среду, но некоторые из них, прежде всего Россия, уже дали свое согласие.
Ранее глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил журналистам, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи.
При этом обязательства по объемам сокращения добычи будут сохранены на уровне принятых на первое полугодие 2019 года.
Глава Минэнерго заявил, что Россия в июне сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 278 тыс. б/с. Соглашение ОПЕК+ предполагает сокращение производства нефти в России на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года.
Еще одним значимым событием для рынка является тот факт, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогли договориться о перемирии в торговом споре.
Как сообщалось, Трамп и Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры.
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