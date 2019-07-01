Саудовская Аравия готовит два транша евробондов в евро - источник

Саудовская Аравия готовится выйти на рынок еврооблигаций с долговыми бумагами, номинированными в евро, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Министерство финансов королевства планирует предложить инвесторам евробонды со сроком обращения 8 и 20 лет. Организаторами сделки назначены Goldman Sachs, Societe Generale, BNP Paribas, Morgan Stanley и Samba Capital.

Саудовская Аравия дебютировала на международном рынке долга осенью 2016 года, разместив евробонды сразу на $17,5 млрд. В 2017 году страна выпустила исламские бонды на $9 млрд и классические еврооблигации на $12,5 млрд. В прошлом году Саудовская Аравия заняла через еврооблигации $11 млрд.