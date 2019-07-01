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Финансы 01.07.2019 21:30

Саудовская Аравия готовит два транша евробондов в евро - источник

Саудовская Аравия готовится выйти на рынок еврооблигаций с долговыми бумагами, номинированными в евро, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Министерство финансов королевства планирует предложить инвесторам евробонды со сроком обращения 8 и 20 лет. Организаторами сделки назначены Goldman Sachs, Societe Generale, BNP Paribas, Morgan Stanley и Samba Capital.

Саудовская Аравия дебютировала на международном рынке долга осенью 2016 года, разместив евробонды сразу на $17,5 млрд. В 2017 году страна выпустила исламские бонды на $9 млрд и классические еврооблигации на $12,5 млрд. В прошлом году Саудовская Аравия заняла через еврооблигации $11 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЕВРОБОНДЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]