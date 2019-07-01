DP World приобрела компанию Topaz Energy & Marine за $1,1 млрд

Дубайская компания DP World, один из крупнейших мировых портовых операторов, сообщила о приобретении судоходной компании Topaz Energy & Marine за $1,1 млрд, сделка расширит ее присутствие на рынке морской логистики.
Как говорится в заявлении DP World, компания выкупила акции Topaz, специализирующейся на работе с предприятиями энергетической отрасли, у оманского инвестиционного фонда Renaissance Services SAOG и Standard Chartered Private Equity / Affirma Capital.
Благодаря сделке DP World обеспечит себе более широкое присутствие на мировом рынке логистического обслуживания морских перевозок, отмечает глава DP World Султан Ахмед Бин Сулайем. По его словам, приобретение Topaz дополнит операции P&O Maritime Services (POMS), которая управляет флотом из более 300 судов по всему миру.
Topaz, которая также базируется в Дубае, располагает флотом из 117 судов, осуществляя свою деятельность преимущественно в Каспийском море, на Ближнем Востоке, а также в Северной и Западной Африке.
Согласно заявлению DP World, по состоянию на 31 марта 2019 года портфель контрактов Topaz оценивался в $1,6 млрд. Компания сотрудничает с такими нефтяными гигантами, как ExxonMobil и Saudi Aramco.
DP World, принадлежащая правительству ОАЭ, владеет 78 портовыми терминалами на шести континентах. Штат компании превышает 46 тыс. человек, которые работают в 120 странах.
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