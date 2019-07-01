Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9293 RUR   0.027 GBR   2.1592 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.62 Brent 65.06 0.32

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 01.07.2019 22:45

DP World приобрела компанию Topaz Energy & Marine за $1,1 млрд

Дубайская компания DP World, один из крупнейших мировых портовых операторов, сообщила о приобретении судоходной компании Topaz Energy & Marine за $1,1 млрд, сделка расширит ее присутствие на рынке морской логистики.

Как говорится в заявлении DP World, компания выкупила акции Topaz, специализирующейся на работе с предприятиями энергетической отрасли, у оманского инвестиционного фонда Renaissance Services SAOG и Standard Chartered Private Equity / Affirma Capital.

Благодаря сделке DP World обеспечит себе более широкое присутствие на мировом рынке логистического обслуживания морских перевозок, отмечает глава DP World Султан Ахмед Бин Сулайем. По его словам, приобретение Topaz дополнит операции P&O Maritime Services (POMS), которая управляет флотом из более 300 судов по всему миру.

Topaz, которая также базируется в Дубае, располагает флотом из 117 судов, осуществляя свою деятельность преимущественно в Каспийском море, на Ближнем Востоке, а также в Северной и Западной Африке.

Согласно заявлению DP World, по состоянию на 31 марта 2019 года портфель контрактов Topaz оценивался в $1,6 млрд. Компания сотрудничает с такими нефтяными гигантами, как ExxonMobil и Saudi Aramco.

DP World, принадлежащая правительству ОАЭ, владеет 78 портовыми терминалами на шести континентах. Штат компании превышает 46 тыс. человек, которые работают в 120 странах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОАЭ, ПОРТЫ, КОМПАНИИ, СДЕЛКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]