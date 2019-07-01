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Дальнее зарубежье 01.07.2019 20:09

Число жертв теракта в Кабуле превысило 30 человек

По меньшей мере, 34 человека стали жертвами теракта в понедельник в Кабуле, сообщает издающееся в ОАЭ СМИ The National со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Ранее телеканал "Аль-Джазира", со ссылкой на данные полиции, сообщил о не менее 10 жертвах взрыва. Также более 100 человек получили ранения, включая 26 детей, женщин и игроков национальной футбольной сборной.

По данным МВД страны, взрыв прогремел у здания Минобороны Афганистана в 8:55 по местному времени (7:25 мск).

В свою очередь The National отмечал, что в этом районе взорвался заминированный микроавтобус, а целью теракта стала логистическая база афганской армии. После этого боевики совершили атаку на этот комплекс.

В ходе контртеррористической операции были ликвидированы пять террористов. В МВД Афганистана отметили, что еще один талиб был взят в плен, а из здания спасли 200 человек.

Ответственность за нападение взяло на себя экстремистское движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Издание отмечает, что теракт в Кабуле произошел спустя два дня после того, как "Талибан" и США начали новый раунд переговоров.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]