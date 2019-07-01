Число жертв теракта в Кабуле превысило 30 человек

По меньшей мере, 34 человека стали жертвами теракта в понедельник в Кабуле, сообщает издающееся в ОАЭ СМИ The National со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Ранее телеканал "Аль-Джазира", со ссылкой на данные полиции, сообщил о не менее 10 жертвах взрыва. Также более 100 человек получили ранения, включая 26 детей, женщин и игроков национальной футбольной сборной.

По данным МВД страны, взрыв прогремел у здания Минобороны Афганистана в 8:55 по местному времени (7:25 мск).

В свою очередь The National отмечал, что в этом районе взорвался заминированный микроавтобус, а целью теракта стала логистическая база афганской армии. После этого боевики совершили атаку на этот комплекс.

В ходе контртеррористической операции были ликвидированы пять террористов. В МВД Афганистана отметили, что еще один талиб был взят в плен, а из здания спасли 200 человек.

Ответственность за нападение взяло на себя экстремистское движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Издание отмечает, что теракт в Кабуле произошел спустя два дня после того, как "Талибан" и США начали новый раунд переговоров.