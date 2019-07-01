Продажи золотых монет в США выросли на 25% в июне после самого длительного снижения с августа 2013 года

Продажи золотых инвестиционных монет в США в июне выросли после четырех месяцев снижения подряд, что стало самым длительным периодом спада с августа 2013 года, свидетельствуют данные Монетного двора США.

В минувшем месяце им были реализованы золотые монеты общим весом 5 тыс. тройских унций, что на 25% выше показателя за май.

Это первый месячный прирост с января, когда было реализовано 65,5 тыс. унций, что стало максимальным значением за два года.

В мае продажи золотых монет упали на 60%, до 4 тыс. унций по сравнению с апрельским показателем.