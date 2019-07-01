Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9293 RUR   0.027 GBR   2.1592 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.47 -0.96 Brent 66.55 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 01.07.2019 21:20

Продажи золотых монет в США выросли на 25% в июне после самого длительного снижения с августа 2013 года

Продажи золотых инвестиционных монет в США в июне выросли после четырех месяцев снижения подряд, что стало самым длительным периодом спада с августа 2013 года, свидетельствуют данные Монетного двора США.

В минувшем месяце им были реализованы золотые монеты общим весом 5 тыс. тройских унций, что на 25% выше показателя за май.

Это первый месячный прирост с января, когда было реализовано 65,5 тыс. унций, что стало максимальным значением за два года.

В мае продажи золотых монет упали на 60%, до 4 тыс. унций по сравнению с апрельским показателем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЗОЛОТО, МОНЕТЫ, ПРОДАЖИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]