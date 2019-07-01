Глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Йоси Коэн заявил в понедельник, что не видит причин сомневаться в причастности Ирана к серии атак в районе Персидского залива, передают израильские СМИ.
"Я могу вас заверить, согласно нашим источникам и источникам Запада, Иран стоит за недавними атаками в районе Персидского залива", - заявил он в ходе пресс-конференции.
Он не уточнил, о каких именно из атак говорил, однако газета Jerusalem Post пишет, что речь идет, вероятно, о нападениях на нефтяные танкеры в Оманском заливе, удары по аэропортам в Саудовской Аравии и по американским объектам в Ираке.
Коэн также заявил, что деятельность Тегерана "изменила то, каким в мире видели Иран".
Атаки на нефтяные танкеры близ Фуджейры произошли 12 мая, а затем 13 июня в Оманском заливе. Один из них принадлежит ОАЭ, другой - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.
В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.
США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.
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