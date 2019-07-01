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Регион 01.07.2019 20:29

Глава "Моссада" уверен в причастности Ирана к атакам в Персидском заливе

Глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Йоси Коэн заявил в понедельник, что не видит причин сомневаться в причастности Ирана к серии атак в районе Персидского залива, передают израильские СМИ.

"Я могу вас заверить, согласно нашим источникам и источникам Запада, Иран стоит за недавними атаками в районе Персидского залива", - заявил он в ходе пресс-конференции.

Он не уточнил, о каких именно из атак говорил, однако газета Jerusalem Post пишет, что речь идет, вероятно, о нападениях на нефтяные танкеры в Оманском заливе, удары по аэропортам в Саудовской Аравии и по американским объектам в Ираке.

Коэн также заявил, что деятельность Тегерана "изменила то, каким в мире видели Иран".

Атаки на нефтяные танкеры близ Фуджейры произошли 12 мая, а затем 13 июня в Оманском заливе. Один из них принадлежит ОАЭ, другой - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, БЛИЖВОСТОК, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]