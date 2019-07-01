Суд арестовал Навального на 10 суток из-за акции 12 июня в поддержу Голунова

Хорошевский суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 10 суток за нарушение правил участия в несанкционированном шествии в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня в центре столицы, передал корреспондент "Интерфакса".
"Суд постановил: признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 УК РФ (повторное нарушение правил проведения и участия в публичном мероприятии), и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - огласил решение судья Дмитрий Зиняков.
Согласно оглашенным в суде материалам дела, Навальный 12 июня шел в составе группы граждан числом 700-800 человек от метро "Чистые пруды" по Чистопрудному, Сретенескому и Рождественскому бульварам, скандируя лозунг "Свободу Леониду Волкову!", перекрывая дороги и создавая помехи для транспорта и граждан, и в итоге был задержан в районе дома N1 на Рождественском бульваре.
Навальный, выступая в суде, заявил, что не нарушал закон и что его задержание было необоснованным.
"Я процитирую - не поверите - Владимира Владимировича Путина: дело - Голунова - это не беззаконие, а произвол (президент говорил: "Что касается ситуации с Голуновым - там не несправедливость, там произвол" - ИФ). Разве мог я оставаться в стороне от произвола? Я просто шел, зная, что московская полиция любит меня задерживать - никакого скандирования не было. Каждая секунда моего нахождения там - ее кто-то снимал и фотографировал", - сказал Навальный.
По мнению оппозиционера, его задержание связано с попыткой помешать его активной поддержке независимых кандидатов на различных выборах, которые пройдут в ряде регионов страны в этом году, в том числе в Москве.
Навальный заверил суд, что движение людей во время шествия по бульварам "направляли полицейские". "Все, что я делал - это реализовывал свое право выйти на бульвар и выступить против беззакония и произвола", - заключил он.
Адвокаты оппозиционера - Вадим Кобзев и Ольга Михайлова - попросили суд прекратить административное дело ввиду отсутствия в действиях Навального состава правонарушения.
"Задержание Навального было вмешательством в его право на свободу собраний и выражение мнения. Данное вмешательство не было объективным и необходимым в демократическом обществе. (...) Описанная в протоколе хронология событий - голословная и ничем не подтверждается", - отметил адвокат Кобзев, оглашая позицию защиты Навального.
Акция в виде шествия в знак поддержки журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, с которого накануне акции в его поддержку было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, прошла в центре Москвы 12 июня. По данным столичной полиции, в ней приняли участие около 1,2 тыс. человек, были задержаны более 200 человек.
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