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Регион 01.07.2019 20:54

В Великобритании обеспокоены превышением Ираном лимита на обогащённый уран

Британские власти всерьез обеспокоены заявлением Ирана о превышении лимита в 300 кг обогащенного урана, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя премьер-министра страны Терезы Мэй, такое развитие событий "вызывает чрезвычайную обеспокоенность".

Глава МИД Великобритании Джереми Хант также отметил, что "глубоко обеспокоен" этой ситуацией. Он призвал Тегеран "избегать каких-либо других шагов, нарушающих СВПД, и вернуться к его соблюдению".

Ранее в понедельник агентство "Фарс" со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный СВПД по иранской ядерной программе. Позднее это подтвердил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Эту информацию позже также подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИД, ИРАН, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]