В Гонконге начались столкновения полицейских и протестующих

Столкновения произошли в понедельник между сотрудниками полиции и участниками акций протестов у здания законодательного собрания в Гонконге, сообщает британское телевидение.
По его данным, стражи порядка, в частности, распылили слезоточивый газ.
На видеокадрах с места событий видно, что перед зданием выстроились сотни полицейских в специальной экипировке с щитами в руках. Кроме того, на улице находятся десятки полицейских машин с включенными сиренами.
Ранее полиция Гонконга предупредила, что вмешается в ситуацию, если протестующие сами не покинут здание местного законодательного собрание, которое они заняли ранее в понедельник. Участники протестных акций разбили стекла и нанесли граффити с различными лозунгами на стены.
Городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного - высшего - уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.
Массовые демонстрации начались в Гонконге утром в понедельник, люди вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю. Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".
В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать материковой части Китая укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.
В Пекине в понедельник заявили, что никакое иностранное государство, в частности Великобритания, не имеет права вмешиваться в дела Гонконга.
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