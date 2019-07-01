Число жертв паводка в Иркутской области достигло 16 человек - источник

Жертвами наводнения под Иркутском стали 16 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в органах здравоохранения региона.

"Наводнение унесло жизни 16 человек. Неизвестна судьба еще до девяти человек, в том числе ребенка", - сказал источник.

Ранее сообщалось о 12-и жертвах паводка и девяти пропавших без вести.

В результате наводнения пострадали почти 760 человек, почти 155 госпитализированы.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. Подтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, где вышли из берегов левые притоки Ангары - крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.