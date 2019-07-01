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Регион 01.07.2019 22:06

Число жертв паводка в Иркутской области достигло 16 человек - источник

Жертвами наводнения под Иркутском стали 16 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в органах здравоохранения региона.

"Наводнение унесло жизни 16 человек. Неизвестна судьба еще до девяти человек, в том числе ребенка", - сказал источник.

Ранее сообщалось о 12-и жертвах паводка и девяти пропавших без вести.

В результате наводнения пострадали почти 760 человек, почти 155 госпитализированы.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. Подтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, где вышли из берегов левые притоки Ангары - крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]