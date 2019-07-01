Атамбаев не намерен покидать Киргизию, несмотря на снятие с него неприкосновенности

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что не намерен вступать в переговоры с властями республики, чтобы предотвратить возбуждение в отношении него уголовного дела.
"Время переговоров ушло", - заявил Атамбаев в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможных переговорах для урегулирования ситуации вокруг снятия с него неприкосновенности и возможного возбуждения уголовного дела.
Он сказал, что не намерен покидать Киргизию, несмотря на то, что последние месяцы "шла откровенная попытка выдавить его из страны". "Я из страны никуда никогда не уеду, и условий я не ставлю, надеюсь здесь жить до самой смерти, это мой дом", - подчеркнул экс-президент.
Атамбаев также сказал, что поддержит назначенный на 3 июля митинг за "обновление власти и прихода новых политических деятелей", который организуют члены основанной им Социал-демократической партии и представители народного штаба "Против беззакония", созданного сторонниками экс-президента. Атамбаев сказал, что "будет участвовать в митинге".
Ранее в понедельник пресс-служба бывшего президента распространила заявление Атамбаева, где он отметил, что "не борется за должности и не намерен занимать какой-либо государственный пост".
"Не надо этого мне. Я был президентом. Какие еще должности? (...) Свою задачу вижу в том, чтобы помочь новым лидерам проявить себя. Пусть придет больше новых людей, больше молодежи. Желательно из тех, кто прошел испытания, кто имеет дух, кто имеет собственное мнение", - говорится в заявлении экс-президента.
27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Атамбаева за действия на посту главы государства, в которых генеральная прокуратура страны нашла признаки коррупции. Атамбаев проверяется на причастность к незаконному обогащению, незаконному завладению земельным участком, причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.
Бывший президент назвал все обвинения против него абсурдом и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.
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