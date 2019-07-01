Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9293 RUR   0.027 GBR   2.1592 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.62 Brent 65.06 0.32

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.07.2019 23:13

Атамбаев не намерен покидать Киргизию, несмотря на снятие с него неприкосновенности

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что не намерен вступать в переговоры с властями республики, чтобы предотвратить возбуждение в отношении него уголовного дела.

"Время переговоров ушло", - заявил Атамбаев в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможных переговорах для урегулирования ситуации вокруг снятия с него неприкосновенности и возможного возбуждения уголовного дела.

Он сказал, что не намерен покидать Киргизию, несмотря на то, что последние месяцы "шла откровенная попытка выдавить его из страны". "Я из страны никуда никогда не уеду, и условий я не ставлю, надеюсь здесь жить до самой смерти, это мой дом", - подчеркнул экс-президент.

Атамбаев также сказал, что поддержит назначенный на 3 июля митинг за "обновление власти и прихода новых политических деятелей", который организуют члены основанной им Социал-демократической партии и представители народного штаба "Против беззакония", созданного сторонниками экс-президента. Атамбаев сказал, что "будет участвовать в митинге".

Ранее в понедельник пресс-служба бывшего президента распространила заявление Атамбаева, где он отметил, что "не борется за должности и не намерен занимать какой-либо государственный пост".

"Не надо этого мне. Я был президентом. Какие еще должности? (...) Свою задачу вижу в том, чтобы помочь новым лидерам проявить себя. Пусть придет больше новых людей, больше молодежи. Желательно из тех, кто прошел испытания, кто имеет дух, кто имеет собственное мнение", - говорится в заявлении экс-президента.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Атамбаева за действия на посту главы государства, в которых генеральная прокуратура страны нашла признаки коррупции. Атамбаев проверяется на причастность к незаконному обогащению, незаконному завладению земельным участком, причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него абсурдом и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, ПЕРЕГОВОРЫ, ОТКАЗ


Похожие новости


Военная прокуратура Киргизии проводит досудебную проверку в отношении экс-президента Атамбаева Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева Атамбаев ответил на выдвинутые в его адрес парламентом Киргизии обвинения: я ошибался в людях Генпрокуратура Киргизии проверит обоснованность обвинений парламента в адрес экс-президента Атамбаева Спецслужба Киргизии считает Атамбаева причастным к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека Суд обязал экс-президента Киргизии Атамбаева выплатить более $4 тыс. по искам трех оппозиционеров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]