"National Geographic" и "MIR Corporation" подготовят туры для путешественников в Грузию

Глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава позитивно оценивает совместный проект американского туроператора "MIR Corporation" и "National Geographic", предусматривающий привлечение в Грузию туристов из англоязычных стран, чтобы минимизировать потери турсектора от решения властей РФ об ограничении поездок в республику российских туристов.
"Для нас это очень важно, особенно в эти дни, когда туризм в Грузии встал перед серьезным вызовом. Исходя из этого, важно, чтобы из таких стран, как США, Канада, Новая Зеландия и другие, откуда приток туристов может быть большим, и существует большой потенциал, именно под эгидой "National Geographic" будет осуществляться их приезд, и мы их с удовольствием примем", - заявила Н.Турнава в понедельник после встречи в Тбилиси с крупными американскими туроператорами.
На встрече американский туроператор "MIR Corporation", который уже давно работает в Грузии и осуществляет привлечение туристов из США, Канады, Новой Зеландии и других англоязычных стран, сообщил, что начинает совместный проект с "National Geographic" по подготовке туров для путешественников в Грузию, которым будут предлагаться специальные туристические сервисы.
"Мы будем всемерно поддерживать этот проект и уверены, что такие проекты будут способствовать росту узнаваемости Грузии как страны с уникальной природой, культурой, вином и, что более важно, как о безопасном туристическом направлении", - сказала Н.Турнава.
Со своей стороны, президент и соучредитель "MIR Corporation" Дуглас Греймс заявил журналистам, что корпорация планирует расширить свой бизнес в Грузии. "На этот раз мы с "National Geographic" запускаем программу путешествий, которая станет для нас главным американским рынком. Мы будем работать над привлечением в Грузию туристов, которые заинтересованы ознакомиться с ее культурной жизнью", - сказал Д.Греймс.
Ранее сообщалось, что решение властей РФ о прекращении прямого авиасообщения с Грузией и сокращение притока российских туристов, а также возможные потери в направлении экспорта грузинской продукции в РФ может привести к потерям для грузинской экономики в размере около $1 млрд до конца года, что может замедлить реальный рост ВВП страны более чем на 2%.
Проблемы у туристического сектора Грузии возникли после того, как 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.
Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.
21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, в январе-мае 2019 года республику посетили 539,4 тыс. граждан России, что на 14% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Каждый пятый турист в Грузии был из России. Ожидалось, что до конца года еще около миллиона российских туристов посетит Грузию.
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