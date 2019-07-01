Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9293 RUR   0.027 GBR   2.1592 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.62 Brent 65.06 0.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.07.2019 23:50

Болтон отверг информацию о готовности США согласиться на частичный отказ КНДР от ядерного оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в понедельник заявил, что никогда не обсуждал и не слышал о том, что США готовы пойти на "ядерную заморозку" со стороны КНДР.

"Ни сотрудники Совета национальной безопасности, ни я не обсуждали и не слышали о каком-либо стремлении "утешиться ядерной заморозкой со стороны КНДР", - написал Болтон в своем твиттере.

"Это чья-то достойная порицания попытка лишить президента возможности маневра. За это должны быть последствия", - добавил он, комментируя появившиеся в прессе сообщения о возможной готовности Вашингтона ослабить требования по закрытию северокорейской ядерной программе.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в администрации президента США Дональда Трампа формируется идея о том, что помочь переговорам с КНДР сможет согласие Вашингтона на так называемую "ядерную заморозку". Это подразумевает, что КНДР прекратит производить новые ядерные материалы, но сохранит уже существующее ядерное оружие.

"Администрация все еще настаивает на публике и в частном порядке, что ее целью остается полная денуклеаризация. Но, признавая, что ее максималистские требования скорого отказа Ким Чен Ына от его нежно любимой ядерной программы ведут в никуда, она рассматривает новый подход, который начнется со значительного, но ограниченного первого шага", - пишет газета.

Новый замысел предполагает, что американская сторона попытается уговорить Северную Корею на то, чтобы она отказалась в обмен на снятие санкций не только от ядерного объекта в Йонбене, что Пхеньян предлагал сделать на саммите США-КНДР в Ханое, но и от других ядерных объектов, отмечает газета.

Йонбен - крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Японский премьер Абэ поддерживает переговоры между Трампом Кимом и надеется на позитивные изменения Трамп провел встречу с Ким Чен Ыном на границе КНДР и Ю.Кореи, но санкции решил пока не отменять В США участники президентской гонки от демократов не в восторге от встречи Трампа с Ким Чен Ыном Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном "очень легендарной", но санкции решил не отменять Ким Чен Ын надеется с помощью Трампа добиться дальнейших, неожиданных, хороших новостей - ТВ Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]