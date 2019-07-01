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Регион 01.07.2019 23:45

Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление Путина

Суд на Ставрополье оштрафовал местного жителя Ивана Пахно за неуважительное высказывание о главе государства на своей странице в соцсети, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Савин.

"Изобильненский районный суд Ставропольского края оштрафовал его на 30 тысяч рублей", - сказал Савин.

По словам адвоката, суд посчитал, что "неуважение к власти выразилось путем оскорбления Путина" в посте на личной странице Пахно в соцсети.

Решение суда будет обжаловано.

Савин уточнил, что административный протокол за распространение в интернете информации, выражающей явное неуважение к государству или органам госвласти (ч.3 ст.20.1 КоАП) был составлен на Пахно в начале июня текущего года.

В понедельник руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков на своей станице в Telegram сообщил, что штраф ставропольцу, это "девятый штраф по закону Клишаса". В восьми из девяти дел сумма штрафа составила 30 тысяч рублей, в одном - 15 тысяч.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬЕ, ОСКОРБЛЕНИЕ, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]