Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление Путина

Суд на Ставрополье оштрафовал местного жителя Ивана Пахно за неуважительное высказывание о главе государства на своей странице в соцсети, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Савин.

"Изобильненский районный суд Ставропольского края оштрафовал его на 30 тысяч рублей", - сказал Савин.

По словам адвоката, суд посчитал, что "неуважение к власти выразилось путем оскорбления Путина" в посте на личной странице Пахно в соцсети.

Решение суда будет обжаловано.

Савин уточнил, что административный протокол за распространение в интернете информации, выражающей явное неуважение к государству или органам госвласти (ч.3 ст.20.1 КоАП) был составлен на Пахно в начале июня текущего года.

В понедельник руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков на своей станице в Telegram сообщил, что штраф ставропольцу, это "девятый штраф по закону Клишаса". В восьми из девяти дел сумма штрафа составила 30 тысяч рублей, в одном - 15 тысяч.