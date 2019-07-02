В Турции считают, что С-400 превосходят Patriot и способны защитить Анкару и Стамбул - Bloomberg

Власти Турции полагают, что российские системы ПВО С-400 превосходят американские ЗРК Patriot, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на информированные турецкие источники.

"Турция рассматривает автономные российские С-400 как превосходящие Patriot и способные защитить столицу Турции, а также коммерческий центр страны - Стамбул", - сообщает Bloomberg.

Кроме того, Турция полагает, что сделка по покупке систем Patriot, даже если руководители стран договорятся о ней, может не состояться из-за противостояния в американском Конгрессе, а оставлять свое небо без защиты страна не хотела бы.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет работать над решением проблемы с С-400. При этом он счел, что вины президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в создавшейся ситуации нет, так как изначально Турция собиралась купить у США ракеты Patriot, но предыдущая американская администрация отказалась от этой сделки. Это, по словам Трампа, и вынудило Анкару искать иных поставщиков.

Тогда же Трамп высказал мнение, что "они (С-400 - ИФ) намного хуже (американских аналогов - ИФ)".

В настоящее время администрация США выступает за то, чтобы Турция отказалась от С-400 и вместо этого купила американские Patriot.