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ТЭК 02.07.2019 09:08

ОПЕК утвердила продление сделки ОПЕК+ на 9 мес. и согласовала хартию долгосрочного сотрудничества

ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан.

Он также сообщил, что ОПЕК утвердила хартию долгосрочного соглашения ОПЕК+.

Договоренности по сокращению добычи продлеваются с 1 июля 2019 года до 31 марта 2020 года, уточняется в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания.

Также было решено, что следующее заседание ОПЕК состоится 5 декабря в Вене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]