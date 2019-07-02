ОПЕК утвердила продление сделки ОПЕК+ на 9 мес. и согласовала хартию долгосрочного сотрудничества

ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан.

Он также сообщил, что ОПЕК утвердила хартию долгосрочного соглашения ОПЕК+.

Договоренности по сокращению добычи продлеваются с 1 июля 2019 года до 31 марта 2020 года, уточняется в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания.

Также было решено, что следующее заседание ОПЕК состоится 5 декабря в Вене.