Казахстан высоко оценивает успешную работу корпорации ExxonMobil над проектами развития месторождений "Тенгиз" и "Кашаган", заявил министр иностранных дел Бейбут Атамкулов на встрече с руководством ведущих американских компаний и корпораций в первый день официального визита в США, сообщила пресс-служба МИД.
По мнению Атамкулова, корпорация ExxonMobil продолжает вносить значительный вклад в развитие нефтедобывающей отрасли Казахстана и продолжает оставаться ключевым игроком в сфере добычи углеводородов.
"Мы высоко ценим успешную работу компании над проектами развития месторождений "Тенгиз" и "Кашаган". Данные проекты имеют важное значение для страны. Казахстан заинтересован в реализации полномасштабного освоения "Кашагана" и увеличения добычи нефти", - приводятся слова Атамкулова в распространенном во вторник сообщении МИД.
Министр отметил, что США остаются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана и рассматриваются как источник инноваций и передовых разработок в различных отраслях мировой экономики.
Он также заявил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с американскими компаниями и привлечении американских инвестиций и передовых технологий в строительство нефтехимических предприятий.
Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.
Акционерами консорциума NCOC, оператора Кашагана, являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).
"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана.
Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП LUKArco (5%). Компания работает с 1993 года.
Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3,2 млрд тонн (25,5 млрд баррелей) и 200 млн тонн (1,6 млрд баррелей) в Королевском месторождении. Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют от 890 млн до 1,37 млрд тонн (7,1 - 10,9 млрд баррелей).
Азербайджан особое внимание уделяет производству боеприпасов – советник министра
Ситуация в зоне карабахского конфликта относительно спокойная - Минобороны Азербайджана
Содокладчик ПАСЕ на текущей неделе посетит Баку для оценки выполнения Азербайджаном обязательств перед СЕ
Граждане Азербайджана могут посещать без виз 66 стран - Henley & Partners
По меньшей мере 18 человек погибли в результате сильных ливней в индийском Мумбаи
Чартерные перевозчики c 3 июля увеличивают топливный сбор на рейсах в Турцию
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ИВ Геранбоя отбирает подрядчика на строительство жилого дома
ИВ Гянджи направит около 6 млн манатов на закупку машин и механизмов для коммунального хозяйства
На восстановление Арыси после детонации боеприпасов потребуется более $52 млн - предварительные данные КЧС
Каракас объявил о нормализации дипотношений с Берлином
Китайское правительство поддерживает планы властей Гонконга привлечь к ответственности участников беспорядков
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
При организационной поддержке «Norm Sement» состоялась первая в стране Международная конференция по бетонным технологиям
Глава AzerTelecom рассказал о программе «Azerbaijan Digital HUB» на бизнес-форуме в Швейцарии
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США