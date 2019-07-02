Казахстан высоко оценивает успешную работу корпорации ExxonMobil над проектами развития месторождений "Тенгиз" и "Кашаган", заявил министр иностранных дел Бейбут Атамкулов на встрече с руководством ведущих американских компаний и корпораций в первый день официального визита в США, сообщила пресс-служба МИД.

По мнению Атамкулова, корпорация ExxonMobil продолжает вносить значительный вклад в развитие нефтедобывающей отрасли Казахстана и продолжает оставаться ключевым игроком в сфере добычи углеводородов.

"Мы высоко ценим успешную работу компании над проектами развития месторождений "Тенгиз" и "Кашаган". Данные проекты имеют важное значение для страны. Казахстан заинтересован в реализации полномасштабного освоения "Кашагана" и увеличения добычи нефти", - приводятся слова Атамкулова в распространенном во вторник сообщении МИД.

Министр отметил, что США остаются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана и рассматриваются как источник инноваций и передовых разработок в различных отраслях мировой экономики.

Он также заявил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с американскими компаниями и привлечении американских инвестиций и передовых технологий в строительство нефтехимических предприятий.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.

Акционерами консорциума NCOC, оператора Кашагана, являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП LUKArco (5%). Компания работает с 1993 года.

Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3,2 млрд тонн (25,5 млрд баррелей) и 200 млн тонн (1,6 млрд баррелей) в Королевском месторождении. Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют от 890 млн до 1,37 млрд тонн (7,1 - 10,9 млрд баррелей).