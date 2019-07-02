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Происшествия 02.07.2019 09:21

По меньшей мере 18 человек погибли в результате сильных ливней в индийском Мумбаи

Сильные ливни, обрушившиеся на индийский город Мумбаи, стали причиной гибели 18 человек, сообщает Associated Press.

По данным местной полиции, проливные дожди спровоцировали обрушение стены, которая рухнула на бараки, в результате чего погибли 15 человек и получили ранения 66.

На месте инцидента находятся сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия и ведутся спасательные работы.

Еще три человека погибли в других местах города, сообщил агентству представитель полиции.

Дождь также затопил дороги и железнодорожные пути. Тысячи пассажиров застряли на железнодорожных станциях.

Правительство штата Махараштра, где находится Мумбаи, заявило, что во вторник из-за непрекращающихся дождей в городе будут работать только аварийные службы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, ЛИВНИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]