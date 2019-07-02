Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 2 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 2 июля ЦБА установил 1,919 манат/1EUR (1 июля - 1,9293 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 2 июля сохранил 0,027 манат/1RUB.

А. Мамедов