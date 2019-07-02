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Дальнее зарубежье 02.07.2019 09:25

США решительно осуждают теракт в Кабуле - Белый дом

Администрация президента США выступила с заявлением по поводу террористической атаки в столице Афганистана.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают сегодняшнее отвратительное террористическое нападение, совершенное движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), в результате которого были убиты и тяжело ранены афганские гражданские лица и сотрудники служб безопасности", - говорится в сообщении Белого дома.

"Это наглое нападение демонстрирует бездушное пренебрежение талибов (члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан") к своим афганским собратьям, которые неоднократно заявляли о настоятельной необходимости поиска мирного урегулирования конфликта", - следует из заявления.

По меньшей мере, 34 человека стали жертвами теракта в понедельник в Кабуле.

По данным МВД страны, взрыв прогремел у здания Минобороны Афганистана в 8:55 по местному времени (07:25 мск).

Теракт в Кабуле произошел спустя два дня после того, как "Талибан" и США начали новый раунд переговоров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]