США решительно осуждают теракт в Кабуле - Белый дом

Администрация президента США выступила с заявлением по поводу террористической атаки в столице Афганистана.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают сегодняшнее отвратительное террористическое нападение, совершенное движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), в результате которого были убиты и тяжело ранены афганские гражданские лица и сотрудники служб безопасности", - говорится в сообщении Белого дома.

"Это наглое нападение демонстрирует бездушное пренебрежение талибов (члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан") к своим афганским собратьям, которые неоднократно заявляли о настоятельной необходимости поиска мирного урегулирования конфликта", - следует из заявления.

По меньшей мере, 34 человека стали жертвами теракта в понедельник в Кабуле.

По данным МВД страны, взрыв прогремел у здания Минобороны Афганистана в 8:55 по местному времени (07:25 мск).

Теракт в Кабуле произошел спустя два дня после того, как "Талибан" и США начали новый раунд переговоров.