Трамп в очередной раз предупредил Иран о возможности силовой операции против него

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, решив превысить оговоренный в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) объем запасов низкообогащенного урана, играет с огнем.

"Они прекрасно знают, что делают. Они знают, что играют с огнем", - сказал он в Белом доме.

"Так что никаких посланий для Ирана у меня нет", - добавил Трамп, слова которого приводят американские СМИ.

Трамп вновь заявил, что не исключает возможности нанесения удара по Ирану, несмотря на то, что отменил планировавшуюся после сбитого иранцами американского беспилотника атаку.

В интервью телеканалу Fox News он отметил, что своим решением об отмене удара по Ирану "заработал большой капитал", однако подчеркнул: "Если что-то все же должно произойти, то для нас будет хуже, если мы этого не сделаем". Президент тут же добавил: "К счастью, нам не приходится ничего делать".

Он заявил, что сообщения СМИ о том, что после сбитого беспилотника американские самолеты уже находились в воздухе для нанесения удара по Ирану, были "неверными". "Мы не посылали их, вы знаете, были немного неверные сообщения. В них говорилось, что мы будто бы направили их, а потом вернули. Мы этого не делали. Я принял окончательное решение не делать этого", - сказал президент.

Он повторил свое прежнее заявление, что от ударов США по Ирану могли погибнуть 150 иранцев, беспилотный летательный аппарат, сбитый Ираном, не стоит жизни такого количества людей, добавив, что США не хотят войны с Ираном, однако не допустят, чтобы Тегеран имел ядерное оружие.

"Мы хотим строить наши дороги, наши школы и другое. Но мы не можем позволить Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие... нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие, нельзя позволить некоторым другим странам иметь ядерное оружие. Это слишком разрушительно", - заявил Трамп.

Телеканал отмечает, что это заявление Трамп сделал еще до того, как в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Представитель Белого дома Стефани Гришэм в связи с этим заявила: "Максимальное давление на иранский режим будет продолжаться о тех пор, пока его лидеры не изменят направление своих действий". "Режим должен отказаться от своих ядерных амбиций и своего порочного поведения", - подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани обещал, что, если другие участники СВПД не будут выполнять свои обещания по противодействию санкциям в отношении Ирана, то страна превысит уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, и приостановит модернизацию тяжеловодного реактора в Араке.

В понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф подтвердил сообщение о том, что Тегеран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой. "Мы уже объявляли, что европейских мер было недостаточно, и, как объявлял Иран, мы проведем вторую фазу сокращения обязательств", - отметил Зариф. "Первая фаза осуществляется, она включает в себя и уран, и запасы тяжелой воды", - добавил Зариф.

В свою очередь представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что шаги Тегерана по сокращению обязательств по СВПД являются обратимыми, призвав Европу активизировать свои усилия по спасению ядерной сделки. По словам Мусави, европейский механизм Instex, предназначенный для торговли с Ираном, "не соответствует текущим условиям и тем условиям, которые ожидал Иран". "У нас есть порядка 10 дней, и мы надеемся, что Европа сможет предпринять значительные шаги в этот период для имплементации СВПД", - заявил Мусави.

"Иран предпримет еще один шаг, если его требования не удовлетворят", - отметил Мусави.

Как сообщалось, в понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД по иранской ядерной программе.