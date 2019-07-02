Китайское правительство поддерживает планы властей Гонконга привлечь к ответственности участников беспорядков

Центральное правительство Китая осудило действия по захвату и нанесению ущерба зданию законодательного собрания Гонконга и заявило, что поддерживает городские власти в проведении расследования и привлечении вандалов к уголовной ответственности за эти действия.
"Эти незаконные действия попирают верховенство закона в Гонконге, подрывают социальный порядок Гонконга и наносят ущерб фундаментальным интересам Гонконга", - говорится в заявлении представителя Управления по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР, обнародованном во вторник.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм накануне осудила агрессивные выступления и погромы, предупредив, что все наиболее активные участники актов вандализма будут привлечены к ответственности по закону.
Власти должны принять решительные меры против тех протестантов в Гонконге, которые в нарушение существующего законодательства предпринимают деструктивные действия, пишет во вторник англоязычная китайская газета Global Times, издаваемая органом ЦК Компартии Китая "Жэньминь жибао".
"Исходя из слепого высокомерия и ярости, протестующие продемонстрировали полное пренебрежение к закону и порядку", - говорится в редакционной статье газеты.
Она подчеркивает: "Китайское общество слишком хорошо понимает, что политика нулевой терпимости является единственным средством для реакции на такое деструктивное поведение. Отказ от такой политики станет равносильным открытию ящика Пандоры".
Массовые демонстрации начались в Гонконге утром 1 июля, люди вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю.
Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".
В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.
В ночь на вторник по местному времени полиция Гонконга восстановила контроль над зданием местного законодательного собрания, которое ранее штурмом заняли участники протестов.
Стражи порядка, применив слезоточивый газ и дубинки, вывели из здания всех протестующих, которые нанесли значительный материальный ущерб парламенту: поломана мебель и оргтехника, стены расписаны граффити.
Утром во вторник в Гонконге наблюдается затишье.
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