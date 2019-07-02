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ТЭК 02.07.2019 09:32

Спрос на нефть улучшается, но нефти слишком много для снижения запасов - Фалих

Спрос на нефть во втором полугодии улучшится, но предложения нефти на рынке будет слишком много, чтобы убрать излишки запасов, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы видим, что спрос во втором полугодии улучшается, но у нас все еще слишком большие запасы, которые нужно убрать с рынка. Мы ожидаем, что предложение должно быть значительно меньше спроса, чтобы убрать запасы с рынка", - сказал он.

Аль-Фалих не стал говорить, является ли проблемой со стороны предложения неопределенность с объёмами иранской нефти, которые могут присутствовать на рынке. "В конечном итоге - мы выбираем запасы. Если мы фокусируемся на запасах, то это учитывает все переменные", - сказал он.

Министр сказал также, что во втором полугодии ОПЕК+ существенно улучшит исполнение сделки.

"Есть несколько стран, которые не выполняют сделку - они подтвердили, что "реально улучшат", а другие страны, которые исполняют сделку сверх обязательств, продолжат перевыполнение, так что должно быть хорошо", - заметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, УЛУЧШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]