Спрос на нефть улучшается, но нефти слишком много для снижения запасов - Фалих

Спрос на нефть во втором полугодии улучшится, но предложения нефти на рынке будет слишком много, чтобы убрать излишки запасов, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы видим, что спрос во втором полугодии улучшается, но у нас все еще слишком большие запасы, которые нужно убрать с рынка. Мы ожидаем, что предложение должно быть значительно меньше спроса, чтобы убрать запасы с рынка", - сказал он.

Аль-Фалих не стал говорить, является ли проблемой со стороны предложения неопределенность с объёмами иранской нефти, которые могут присутствовать на рынке. "В конечном итоге - мы выбираем запасы. Если мы фокусируемся на запасах, то это учитывает все переменные", - сказал он.

Министр сказал также, что во втором полугодии ОПЕК+ существенно улучшит исполнение сделки.

"Есть несколько стран, которые не выполняют сделку - они подтвердили, что "реально улучшат", а другие страны, которые исполняют сделку сверх обязательств, продолжат перевыполнение, так что должно быть хорошо", - заметил он.