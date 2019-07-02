Россия готова рассмотреть новые метрики эффективности соглашения ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.
"Завтра обсудим, это же надо понимать, как считать. Если даже брать более ранние сроки, то нужно учитывать некие коэффициенты-дефляторы, которые должны быть в формуле. Потому что в 2010-2014 годах добыча мировая была и потребление гораздо меньше, чем сегодня. Поэтому это надо все посмотреть, какая формула предлагается", - сказал министр.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщал, что ОПЕК+ рассмотрит другие метрики по запасам нефти. "Нас не устраивает в качестве метрики уровень превышения запасов по сравнению с пятилетним уровнем. (Рассматриваем - ИФ) 2010-2014 годы, 2011-2015 годы, мы еще продолжаем обсуждать это на техническом уровне", - сказал он.
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