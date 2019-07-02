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ТЭК 02.07.2019 09:35

Нефть дешевеет на сигналах ослабления мировой экономики, Brent торгуется около $65 за баррель

Цены на нефть опускаются во вторник после подъема накануне благодаря решению стран ОПЕК утвердить продление сделки по сокращению добычи еще на девять месяцев.

Давление на рынок, однако, оказывают сигналы ослабления глобального экономического подъема, повышающие опасения в отношении будущего спроса на нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 составляет $65,04 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $65,06 за баррель, поднявшись на $0,32 (0,49%).

Фьючерс на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,1 (0,17%) - до $58,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,62 (1,06%), до $59,09 за баррель.

"Цены на нефть опускаются, поскольку слабые глобальные экономические индикаторы способствуют росту опасений в отношении подъема экономики, что перевешивает позитив, связанный с продлением сделки об ограничении добычи странами ОПЕК", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures в Сеуле Ким Кварграэ.

"Рынок по-прежнему ждет деталей соглашения ОПЕК", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Решение стран ОПЕК о продлении ограничения добычи еще на девять месяцев должно быть ратифицировано странами не-ОПЕК, некоторые из которых, и прежде всего Россия, уже дали свое согласие.

Кроме того, трейдеры следят за развитием торгового конфликта США и Евросоюза: Штаты сообщили в понедельник о расширении списка европейских товаров, которых может коснуться повышение пошлин, если ЕС не примет меры для устранения претензий США, касающихся субсидирования европейскими властями авиастроительного концерна Airbus.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]