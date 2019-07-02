14 человек погибли 13 человек пропали без вести во время наводнения в Иркутской области - МЧС РФ

Сотрудниками МЧС и МВД за время паводка в Иркутской области были обнаружены погибшими 14 человек, еще 13 числятся попавшими без вести, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
"По данным на 20:00 мск понедельника, обнаружены погибшими 14 человек: четверо в Нижнеудинском, девять в Тулунском и один в Тайшетском районах. Из них по результатам экспертизы шесть погибли в результате утопления, один - из-за переохлаждения скончался в медицинском учреждении", - сообщил начальник пресс-службы Андрей Шутов.
Детей среди погибших нет. Опознаны 13 погибших.
"Числятся пропавшими без вести 13 человек, в том числе один ребенок, из них 10 - в Тулунском районе, трое - в Нижнеудинском районе", - сказал Шутов.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось о гибели 16 человек, а также о том, что неизвестна судьба до 9 человек, в том числе ребенка.
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