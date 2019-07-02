По меньшей мере 18 человек погибли в результате сильных ливней в индийском Мумбаи

Сильные ливни, обрушившиеся на индийский город Мумбаи, стали причиной гибели 18 человек, сообщает Associated Press.
По данным местной полиции, проливные дожди спровоцировали обрушение стены, которая рухнула на бараки, в результате чего погибли 15 человек и получили ранения 66.
На месте инцидента находятся сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия и ведутся спасательные работы.
Еще три человека погибли в других местах города, сообщил агентству представитель полиции.
Дождь также затопил дороги и железнодорожные пути. Тысячи пассажиров застряли на железнодорожных станциях.
Правительство штата Махараштра, где находится Мумбаи, заявило, что во вторник из-за непрекращающихся дождей в городе будут работать только аварийные службы.
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