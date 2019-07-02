Свыше 600 населенных пунктов на Украине остались без света из-за стихии

Обесточенным остается 601 населенный пункт в пяти областях Украины, в Ровенской области шквальным ветром повреждены крыши пяти школ и 24 жилых домов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 1 на 2 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач был обесточен 601 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская - 291, Житомирская - 101, Киевская - 85, Сумская - 73 и Ровенская - 51", - говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения.

Вместе с тем, 1 июля в 9 населенных пунктах Зареченского и Дубровицкого районов Ровенской области шквалистым ветром частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов.

Пострадавших в результате непогоды нет.